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Авиакомпания Red Wings запросила у Росавиации разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Тбилиси

Общество
Авиакомпания Red Wings запросила у Росавиации разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Тбилиси

Российская авиакомпания Red Wings может получить допуск к осуществлению прямых рейсов из Москвы в Тбилиси. Об этом свидетельствуют материалы межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.

Согласно документу, Red Wings, вероятно, получит допуск к прямым рейсам из Москвы в Тбилиси. Полеты планируется совершать 21 раз в неделю.

Для перелетов на территорию Грузии также могут быть задействованы аэропорты Казани и Самары. Число полетов в неделю на каждом из направлений составит минимум семь.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании намерены возобновить полеты в Грузию уже с середины мая. Источник указал, что старт полетов запланирован на следующей неделе.
грузия Red Wings возобновление перелетов
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