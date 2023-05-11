Авиакомпания Red Wings запросила у Росавиации разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Тбилиси

Российская авиакомпания Red Wings может получить допуск к осуществлению прямых рейсов из Москвы в Тбилиси. Об этом свидетельствуют материалы межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.
Согласно документу, Red Wings, вероятно, получит допуск к прямым рейсам из Москвы в Тбилиси. Полеты планируется совершать 21 раз в неделю.
Для перелетов на территорию Грузии также могут быть задействованы аэропорты Казани и Самары. Число полетов в неделю на каждом из направлений составит минимум семь.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании намерены возобновить полеты в Грузию уже с середины мая. Источник указал, что старт полетов запланирован на следующей неделе.