«Государство отыгрывается на простых жителях»: политолог Самонкин рассказал, почему британцы недовольны правлением Карла III

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II в сентябре 2022 года, новым правителем страны стал ее сын принц Чарльз, который взял тронное имя Карл III. Его коронация состоялась 6 мая 2023 года.
Коронация британских монархов — старинная церемония, которая последний раз проводилась 70 лет назад. Пышное торжество, к которому готовились не сто человек, и не один месяц обещало собрать многомиллионную аудиторию радостных британцев, однако, должный результат не был достигнут.
В день коронации протестующие в городе Йорк встретили Карла III и его супругу – королеву-консорт Камиллу с плакатами, на которых было написано: «Not my king» [в переводе с англ. «Не мой король» – прим. ФАН].
Политолог, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин во время беседы с корреспондентом ФАН объяснил, чем обусловлены столь негативные настроения в британском обществе.
«Во-первых, это связано с неспокойной обстановкой в международном пространстве, которую устроили США и коллективный Запад, в лице НАТО. Речь идет не только о создании эпохи "холодной войны" – геополитического противостояния против России, Китая и Ирана. Но и, в первую очередь, о разрыве важных торговых, экономических коопераций между разными полюсами силы: речь идет об ослаблении экономики ЕС. Удар, после отказа от российских природных ресурсов, получает не только Европа, но и Великобритания. Несмотря на то, что Великобритания в результате Брексита вышла из состава Европейского сообщества – она все равно имела с нами долгосрочные и перспективные контракты», – рассказал Самонкин.
Кроме того, правительство Великобритании принимает участие в конфликте на Украине, выделяя денежные средства и боеприпасы для ВСУ. Этот факт, по мнению собеседника ФАН, вызывает недовольство британцев, поскольку налоги в государственную казну они платят из своего кармана, снижая качество собственной жизни.
«Цены повышаются, уровень жизни, соответственно, падает. Государство отыгрывается на простых жителях Великобритании, которые наподобие того, что происходит в Париже и Берлине, выходят на протесты и заявляют о прекращении этого противостояния. Кроме того, налоги государства идут не на социальную инфраструктуру, а на поддержку киевского режима», – отметил эксперт.
До прихода на престол Елизаветы II, страной правил король Георг VI. Тогда премьер-министром Великобритании был Уинстон Черчилль, который считался одним из лучших дипломатов того времени.
В 2022 году на эту должность была назначена бывшая министр иностранных дел страны Лиз Трасс, которая подверглась критике не только со стороны общественности, но и со стороны Правящей Партии. Из-за этого она была вынуждена подать в отставку, установив рекорд по непродолжительному правлению – всего 45 дней. После нее премьер-министром Британии стал экс-канцлер казначейства Риши Сунак.
«Георг VI был у власти в Великобритании во времена Второй мировой войны и тогда же был сильный премьер-министр Уинстон Черчилль, который стал союзником Советского Союза по странам антигитлеровской коалиции. Конечно, эти политики были мудрее, чем нынешние политики Лондона. Потому что во главе угла они ставили человеческие отношения и восстановление Европы, после чудовищной второй мировой войны», – считает Самонкин.
Как отметил собеседник ФАН, многие полагали, что новоиспеченный король Карл III будет обладать той же силой и решимостью, что и его предшественник. Однако, чуда не случилось.
«После смерти королевы Елизаветы британцы ждали, что новый король будет таким же решительным, как король Георг VI, и найдет такого же сильного премьер-министра, как Черчилль, но этого не случилось. Элита настолько деградировала, что не может решить самые элементарные социальные вопросы», – подчеркнул политолог.
Церемонию коронации смотрели 20 миллионов британцев, что на 9 миллионов меньше, чем похороны Елизаветы II. Такие данные опубликовала британская газета The Guardian со ссылкой на информацию Совета по исследованиям аудитории вещания.
«Все это, безусловно, отыгрывается и в информационной повестке, когда уже коронацию, собственно, никто не смотрит и даже союзники США не прилетают на коронацию. Также наблюдается множество противоречий внутри Соединенного Королевства, в Уэльсе, Ирландии, Шотландии и других зонах, где позиция короля должна быть сильной. Мы видим раскол гражданского общества, неопределенность и непонимание простому рядовому жителю Британии, куда завтра идти и где добиваться справедливости. Во всем этом и заключается непопулярность нынешнего политического истеблишмента впервые после второй мировой войны», – заключил Юрий Самонкин.
Ранее британская журналистка Дженни Мюррей предположила, что правление Карла III будет недолгим.