«Государство отыгрывается на простых жителях»: политолог Самонкин рассказал, почему британцы недовольны правлением Карла III

В 2022 году на эту должность была назначена бывшая министр иностранных дел страны Лиз Трасс, которая подверглась критике не только со стороны общественности, но и со стороны Правящей Партии. Из-за этого она была вынуждена подать в отставку, установив рекорд по непродолжительному правлению – всего 45 дней. После нее премьер-министром Британии стал экс-канцлер казначейства Риши Сунак.