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Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 230 наемников и солдат ВСУ на Донецком направлении

Армия
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 230 наемников и солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 230 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении. Об этом свидетельствуют данные из ежедневной сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе спецоперации.

Также была уничтожена установка радиолокационной разведки AN/TPQ-50 американского производства, добавили в ведомстве.

Ранее артиллерия группировка «Юг» ударом по позициям ВСУ предотвратила ротацию украинских сил на Марьинском направлении. Об этом сообщал руководитель пресс-службы военного объединения Вадим Астафьев.
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