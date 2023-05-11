Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 230 наемников и солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 230 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении. Об этом свидетельствуют данные из ежедневной сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе спецоперации.
Также была уничтожена установка радиолокационной разведки AN/TPQ-50 американского производства, добавили в ведомстве.
Ранее артиллерия группировка «Юг» ударом по позициям ВСУ предотвратила ротацию украинских сил на Марьинском направлении. Об этом сообщал руководитель пресс-службы военного объединения Вадим Астафьев.