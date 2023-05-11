FT: власти Сербии приостановили планы по выдаче россиянам гражданства

Сербия временно отказалась от планов по предоставлению гражданства россиянам и представителям других государств, прожившим в стране год. Об этом сообщило издание Financial Times.
Издание отмечает, что в представленном ранее законопроекте предусматривалась упрощенная система получения сербского гражданства для иностранцев, проживших в стране год. На данный момент для подачи заявления необходимо пребывать на территории страны не меньше пяти лет.
«Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год», — пишет издание.
Предполагается, что причиной отмены стало предупреждение Евросоюза о приостановки безвизового режима для Сербии. Еврокомиссия ранее увидела в законопроекте угрозу безопасности ЕС.
Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. В противном случае Белграду могут отказать в присоединении к Евросоюзу.