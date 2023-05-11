Двоих красноярских школьников эвакуировали с острова на реке

Двое мальчиков 11-ти и 9-ти лет в Красноярске около улицы Лесной вброд перешли реку и добрались до острова. Но обратно дети не сумели выбраться самостоятельно. Об этом уведомили в КГКУ «Спасатель».
Как сообщает независимое информационное агентство «Красноярск», заметил попавших в беду детей один из местных жителей. Мальчики обратились к мужчине за помощью. Тогда красноярец связался со спасателями, позвонив на номер 112, и рассказал о чрезвычайной ситуации.
К месту происшествия незамедлительно приехали сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда. Специалисты эвакуировали школьников с острова и передали их на попечение представителей правоохранительных органов, поделились в пресс-службе ведомства.