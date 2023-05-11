МВД Ливии заявило об аресте троих торговцев людьми в Триполи

Триполи, 11 мая. Министерство внутренних дел Ливии заявило об аресте торговцев людьми из Бангладеш, пишут арабские СМИ.
Ведомство рассказало, что Департамент уголовных расследований (ДУР) следил за торговцами людьми после предоставленной информации об их деятельности.
«Полиция Ливии получила видеоролик, на котором обвиняемые пытают бангладешского мигранта. Сотрудники правоохранительного органа связались с беженцем, над которым проводились насильственные действия, после того как его семья заплатила выкуп за его освобождение. Он сообщил, что еще один человек был похищен в том же месте, где его держали в заложниках, в доме в районе Абу Салим в Триполи», — сказано в заявлении МВД республики.
После полученной информации представители ДУР выехала на место, где держали граждан Бангладеш. В ходе операции департамент арестовал троих торговцев людьми и обнаружил закованного в наручники человека со следами избиения и пыток. Банда передана государственной прокуратуре для принятия правовых мер.
Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию в Северной Африке и вопросы нелегальной миграции.