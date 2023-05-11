МВД Ливии заявило об аресте троих торговцев людьми в Триполи

После полученной информации представители ДУР выехала на место, где держали граждан Бангладеш. В ходе операции департамент арестовал троих торговцев людьми и обнаружил закованного в наручники человека со следами избиения и пыток. Банда передана государственной прокуратуре для принятия правовых мер.