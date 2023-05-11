Школьники из Нижнего Тагила в рамках проекта «Поезд здоровья» отдохнут в этом году на Черном море

Почти 400 тагильских школьников отправятся в этом году на летний отдых на Черное море. Это стало возможным благодаря реализации областного проекта «Поезд здоровья».
Среди тех, кто отправиться отдыхать в теплые края, будут победители и призеры профильных олимпиад, различных турниров и конкурсов, дети мобилизованных и ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает сетевое издание V-Tagile.ru. Всего за летний каникулярный период организованными формами отдыха будут охвачены 11,4 тысячи человек.
На территории города летом будут функционировать 12 загородных оздоровительных учреждений с общим охватом 6 838 детей. Еще 860 детей примет оздоровительный лагерь «Золотой луг». В санаторно-оздоровительных учреждениях «Сосновый бор» и «Санаторий Руш» за четыре летние смены отдохнут и наберутся сил 350 детей. При учреждениях образования будут открыты лагеря с дневным пребыванием, которые примут за лето 4,5 тысячи ребят.