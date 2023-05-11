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Программа развития ООН объявила о запуске проекта по поддержке жителей юга Ливии

Весь мир
Программа развития ООН объявила о запуске проекта по поддержке жителей юга Ливии

Сабха, 11 мая. Программа развития Организации Объединенных Наций в Ливии (ПРООН) объявила о запуске нового проекта под названием «Местное миростроительство и устойчивость», пишут арабские СМИ.

Постоянный представитель ПРООН Марк-Андре Франш рассказал, что данный проект основан на сотрудничестве с министерствами планирования и местного самоуправления для поддержки жителей юга североафриканской республики.

«Установление мира в Ливии начинается с его создания с нуля, особенно на юге. Наша программа направлена на улучшение условий жизни и создание рабочих мест и предприятий в течение следующих трех лет в девяти муниципалитетах с наиболее значительным влиянием на местном уровне», — сказал он.

Франш отметил, что ПРООН направляет свои усилия на установление устойчивого мира и укрепление экономики республики, предоставляя поддержку правительству в обеспечении основных услуг и возможностей трудоустройства для молодежи и женщин.

Ранее стало известно, что службы безопасности на юго-востоке Ливии обнаружили три секретные тюрьмы, управляемые бандой из 13 человек, в которых незаконно содержатся африканские беженцы.
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