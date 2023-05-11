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На территории ЕС заморожено более 24 млрд евро российских активов

Экономика
На территории ЕС заморожено более 24 млрд евро российских активов

Замороженные средства подсанкционных российских компаний и физлиц на территории европейских стран превышает 24 миллиарда евро, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд во время брифинга.

Политик подчеркнул, что эти активы не конфискованы Евросоюзом, а временно заморожены.

«На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда», — рассказал Виганд.

Авторы немецкого издания Die Welt ранее заявили, что российские средства со временем придется вернуть их владельцам. Это нужно будет сделать после завершения украинского конфликта, писали журналисты.
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