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Актер Артур Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов

Общество
Актер Артур Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внес актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов.

«Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения, город Москва», — сообщается в списке.

В январе 2023 года депутат Государственной думы рассказал о планах обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против артиста.

В одном из интервью Смольянинов заявил, что ему безразлична судьба Родины. Также актер признался, что если бы ему пришлось принимать участие в боевых действиях, он бы воевал на украинской стороне.

Ранее музыкант Александр Маршал заявил, что не понимает поведения сбежавшего из России и оскорбившего свою страну Смольянинова.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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