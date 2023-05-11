Актер Артур Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внес актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов.
«Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения, город Москва», — сообщается в списке.
В январе 2023 года депутат Государственной думы рассказал о планах обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против артиста.
В одном из интервью Смольянинов заявил, что ему безразлична судьба Родины. Также актер признался, что если бы ему пришлось принимать участие в боевых действиях, он бы воевал на украинской стороне.
Ранее музыкант Александр Маршал заявил, что не понимает поведения сбежавшего из России и оскорбившего свою страну Смольянинова.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами