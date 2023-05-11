В России могут обязать цифровые платформы самостоятельно удалять противозаконный контент

Хинштейн привел в пример платформу «Яндекс Музыка». Он сказал, что ему часто подписчики присылают сообщения о наличии в музыкальном приложении русофобских и экстремистских композиций. Депутат уточнил, что в таких случаях сразу идет работа над блокировкой контента.