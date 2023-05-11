В России могут обязать цифровые платформы самостоятельно удалять противозаконный контент

Депутат Александр Хинштейн заявил, что в России разработают законопроект, который обяжет все цифровые платформы заниматься тщательной модерацией своего содержания и удалять любой противозаконный контент.
Хинштейн привел в пример платформу «Яндекс Музыка». Он сказал, что ему часто подписчики присылают сообщения о наличии в музыкальном приложении русофобских и экстремистских композиций. Депутат уточнил, что в таких случаях сразу идет работа над блокировкой контента.
«Конечно, так быть не должно», — говорит Хинштейн, имея в виду появление противозаконного контента на различных цифровых платформах.
Ранее Хинштейн заявил, что статистика эффективности борьбы с копиями заблокированных сайтов в России улучшилась. Он отметил особую важность оперативного выявления и блокировки ресурсов с противоправным контентом.