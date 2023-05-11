Аналитик Безпалько: вскоре Евросоюзу будет крайне сложно финансировать и вооружать Украину

Как заявил накануне глава МИД ЕС Жозеп Боррель, Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. По мнению политолога Богдана Безпалько, бесконечно финансировать нужды Украины Европа все равно не сможет.
«Я знаю, как немедленно закончить войну. Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и она должна сдаться в течение несколько дней», — сказал Боррель в интервью СМИ. При этом, по словам Борреля, Евросоюз не является воюющей стороной в конфликте, так как «не вмешивается в него напрямую». Он заявил, что не знает, в каком мире живут те, кто требует, чтобы европейцы ради мира прекратили помогать Украине.
Эти слова сильно возмутили советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. В ответ он заявил, что в случае прекращения поставок оружия Украине, в Европе «существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война». По словам Подоляка, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, а также резко увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что в этом случае Европа «не будет сидеть в ресторанчиках и спокойно есть круассаны».
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, подобные пикировки лишь создают видимость «усталости» Европы от проблем Украины.
«На примере этой пикировки между Жозепом Боррелем и Михаилом Подоляком мы видим, что на словах проявляется некая «усталость» Евросоюза от чрезмерных требований Украины. В реальности же Евросоюз продолжает финансировать Украину, причем, что характерно, оплачивает поставки вооружений для ВСУ из европейского Фонда мира, — напомнил эксперт. — Безусловно, в риторике европейских политиков, а также в экономике ЕС усталость от Украины налицо. По данным европейских экономистов, компании Евросоюза теряют примерно 27 миллионов евро в день из-за экономических санкций, введенных против поставок российской нефти. Сопоставимые убытки несет и промышленность Евросоюза — по разным данным, в целом европейцы теряют из-за санкций против РФ от 200 миллионов до миллиарда евро в сутки».
По мнению Безпалько, рано или поздно это количество потерь неизбежно перейдет в качество, и в этом случае Евросоюзу будет крайне сложно финансировать и вооружать Украину.
«В этом плане Жозеп Боррель прав. Если резко убрать внешнюю поддержку, то украинское государство просто рухнет, поскольку оно несостоятельно ни в экономическом, ни в военном плане, — указал аналитик. — Что касается ответной реакции Подоляка на «горькую правду» от Борреля, то его слова являются обычным фейком. Если бы украинские власти действительно решились шантажировать Европу терактами, то они бы уже давно там происходили. Да, украинские беженцы в ЕС ведут себя чаще всего нагло и беспардонно, требуют к себе специального отношения и особых условий финансирования. Но в остальном они все-таки стараются вести себя в рамках законодательства тех стран, в которых проживают. Да, они скандалят, расписывают стены и памятники нацистскими символами, но о терактах речи все-таки не идет. По крайней мере, пока».
Напомним, как сообщило издание Financial Times, поставляемая из стран Евросоюза продукция двойного назначения общей стоимостью в миллиард долларов «исчезла в России». Речь идет об авиадеталях, газовых турбинах, оптическом оборудовании и других товарах, которые должны были попасть в Армению, Казахстан и Киргизию, однако пунктов назначения в итоге так и не достигли. Financial Times предположило, что причиной исчезновения стала «призрачная» торговля, когда реальный покупатель по тем или иным причинам остается в тени. Ранее вице-канцлер МИД Эстонии Эрки Кодар, комментируя ситуацию, предположил, что все эти товары якобы «были поставлены в Россию». Напомним, Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые сейчас обходят ограничения.