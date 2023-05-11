Аналитик Безпалько: вскоре Евросоюзу будет крайне сложно финансировать и вооружать Украину

Напомним, как сообщило издание Financial Times, поставляемая из стран Евросоюза продукция двойного назначения общей стоимостью в миллиард долларов «исчезла в России». Речь идет об авиадеталях, газовых турбинах, оптическом оборудовании и других товарах, которые должны были попасть в Армению, Казахстан и Киргизию, однако пунктов назначения в итоге так и не достигли. Financial Times предположило, что причиной исчезновения стала «призрачная» торговля, когда реальный покупатель по тем или иным причинам остается в тени. Ранее вице-канцлер МИД Эстонии Эрки Кодар, комментируя ситуацию, предположил, что все эти товары якобы «были поставлены в Россию». Напомним, Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые сейчас обходят ограничения.