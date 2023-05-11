Символ отваги: ДНР впервые отмечает День республики в составе РФ

Сегодня, 11 мая в ДНР впервые отмечают День республики в составе РФ. В новом российском регионе запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных этому событию. В беседе с ФАН депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Сергея Колунов поздравил граждан со знаменательной датой, отметив, что этот праздник по праву можно считать «символом отваги».
Парламентарий напомнил, что в 2014 году жители Донецкой народной республики, на тот момент, области, не признали госпереворот на Украине, сформировали народное ополчение и оказали героические сопротивление киевскому режиму.
«Столкновения переросли в боевые действия — Киев использовал тяжелую бронетехнику, артиллерию и авиацию против мирных населенных пунктов Донецкой республики, против жителей Донбасса», — отметил Колунов.
На сегодняшний день многое изменилось. В первую очередь, обратил внимание собеседник ФАН, то, что 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России.
«ДНР стала неотъемлемой частью нашей страны уже юридически – фактически она была ей всегда», — добавил депутат.
Сегодня вооруженные силы России и Донбасса продолжают отважно защищать мирных жителей, освобождать оставшиеся части от неонацистского гнета в ходе спецоперации.
«Уверен, сегодняшний день — не просто праздник, это еще и символ отваги, подвига людей Донбасса и всех тех, кто его защищает. Вместе мы преодолеем все трудности, защитим мирных жителей республики, восстановим и разовьем ее», — резюмировал Сергей Колунов.
Ранее была отмечена дата освобождения города Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) подразделениями ЧВК «Вагнер». Взятие этого рубежа означало прорыв обороны донбасской группировки ВСУ, что позволило не только освободить всю территорию ЛНР, но и выйти к городу Бахмут.