Символ отваги: ДНР впервые отмечает День республики в составе РФ

Сегодня, 11 мая в ДНР впервые отмечают День республики в составе РФ. В новом российском регионе запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных этому событию. В беседе с ФАН депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Сергея Колунов поздравил граждан со знаменательной датой, отметив, что этот праздник по праву можно считать «символом отваги».