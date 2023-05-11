Французский ювелир создал гигантский браслет для статуи Свободы

Украшение для Леди Либерти выполнено в форме короны, диаметр которой — 40 сантиметров. Браслет покрыт 24-каратным золотом. Мастер надеется, что его презент однажды украсит знаменитый монумент в Нью-Йорке.
Идея создать столь массивное украшение пришла владельцу ювелирного магазина в городе Роанн Бенджамину Першу во время отдыха с друзьями в баре еще десять лет назад. Когда началась пандемия, мастер решил воплотить замысел в жизнь, и вместе с коллегами воплотил затею в жизнь.
«Я покрыл его 24-каратным золотом. Нет, он не сделан из чистого золота полностью, потому что это стоило бы мне около 30 миллионов долларов. Но покрытие из чистого золота, кстати, такое же, как и на факеле Статуи Свободы. Вы же знаете, что именно Франция в конце позапрошлого века изготовила этот знаменитый памятник для Соединенных Штатов? Так почему бы не украсить его новым браслетом, тоже изготовленным во Франции?», — заявил ювелир.
Огромная безделушка выставлена для всеобщего обозрения в фирменном магазине мастера на юго-востоке Франции. Браслет уже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
«На изготовление украшения, банта и подушки для него ушло около четырех месяцев, над проектом работали четыре человека», — рассказал Бенджамин Перш.
Помимо масштабного браслета, ювелир также сделал его серебряные мини-копии, которые продает за 50 евро. Прибыль с продаж будет передана благотворительной организации, которая помогает детям с нейродегенеративными заболеваниями. Перш утверждает, что поддерживает связь с официальными лицами в Нью-Йорке в надежде, что его гигантский браслет когда-нибудь наденут на Леди Либерти.