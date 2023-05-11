Французский ювелир создал гигантский браслет для статуи Свободы

Идея создать столь массивное украшение пришла владельцу ювелирного магазина в городе Роанн Бенджамину Першу во время отдыха с друзьями в баре еще десять лет назад. Когда началась пандемия, мастер решил воплотить замысел в жизнь, и вместе с коллегами воплотил затею в жизнь.