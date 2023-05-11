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Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру

Политика
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за три дня до выборов снял свою кандидатуру.

Политик призвал жителей страны отдать голос за Партию отечества. При этом он указал, что снимает свою кандидатуру. В качестве причин своего решения Индже назвал излишнее и неадекватное давление на него в виде различных обвинений, провокаций и дезинформации.

Осталось три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Ранее МВД Турции обвинило США и прессу в попытках вмешаться в президентские выборы.
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