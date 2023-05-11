Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за три дня до выборов снял свою кандидатуру.
Политик призвал жителей страны отдать голос за Партию отечества. При этом он указал, что снимает свою кандидатуру. В качестве причин своего решения Индже назвал излишнее и неадекватное давление на него в виде различных обвинений, провокаций и дезинформации.
Осталось три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Ранее МВД Турции обвинило США и прессу в попытках вмешаться в президентские выборы.