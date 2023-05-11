Диетолог Панова рассказала, что офисные перекусы могут помешать сбросить вес

Совместные чаепития с коллегами могут стать проблемой для тех, кто настроен сбросить вес, рассказала диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова.
В заметке для «Газеты.Ru» врач отметила, что на работе многие не отказываются от угощений. Но чаще всего для таких перекусов люди выбирают не самые полезные продукты, пишет специалист.
«В ход идут шоколадки, печенье, вафли и другие продукты, насыщенные сахаром, быстрыми углеводами и трансжирами. В результате количество съеденных за день калорий незаметно, но ощутимо увеличивается», — подчеркнула диетолог.
Такая привычка пагубно отражается на фигуре, добавила Панова. Потому для сохранения здоровья нужно следить за своим рационом и выбирать полезные продукты для перекусов, заключила нутрициолог.
Эксперты также отмечали признаки расстройства пищевого поведения. Такими симптомами могут быть постоянное переедание, пристрастие к определенным продуктам, а также чувство вины при несоблюдении диеты.