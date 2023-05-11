Вместо «королевы цветов» колючий кустарник: что делать, чтобы роза не превратилась в шиповник

Ранее Никита Чаплин рассказал, как правильно засеять газон и ухаживать за ним. Он отметил, что ассортимент семян газонной травы исчисляется сотнями наименований. Однако все виды можно подразделить на три основные группы: декоративные, универсальные и специальные. При этом декоративный газон не подразумевает никакого практического использования. По нему нельзя даже ходить, поэтому высевают такую траву только те, кто хочет иметь зеленый участок, предназначенный исключительно для услаждения взора и эстетического чувства.