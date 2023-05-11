Вместо «королевы цветов» колючий кустарник: что делать, чтобы роза не превратилась в шиповник

В Союзе дачников дали несколько советов, как избежать перерождения розы в колючее некрасивое растение в саду. Из-за неправильно подобранной рассады, нарушения технологии выращивания или заморозков любимый цветок может превратиться в колючий куст. Однако роза превращается в шиповник постепенно и садоводам важно отследить момент, чтобы вовремя спасти растение.
По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, каждому цветоводу, желающему сохранить розы на своем участке, надо научиться распознавать первые признаки, когда цветок начинает превращаться в шиповник.
«На начальном этапе это можно отследить по окраске, толщине, листьям и шипам. У шиповника зеленые побеги, мелкие листья и шипы, а ветки более тонкие. А у роз — плотные листья и крупные шипы, красноватые побеги, ветки толстые и облиственные. На все это надо обратить внимание при покупке и при дальнейшем уходе за розовым кустом», — рассказал собеседник ФАН.
Также есть ряд профилактических мероприятий, которые не дадут розе превратиться в шиповник. Во-первых, это увлажнение и рыхление почвы вокруг растения. Плюс не стоит забывать удалять сорняки. Они, как правило, забирают питательные вещества у цветов. Не помешает и дополнительная подкормка кустов минеральными смесями: навоз, компост и птичий помет вполне подойдут.
Если же налицо первые признаки превращения цветка в колючий кустарник, то действовать надо оперативно, предупредил Чаплин.
«Сначала надо раскопать почву вокруг куста, чтобы найти место прорастания поросли шиповника. Далее аккуратно срезаем у самого основания поросли: делать это надо регулярно, а места обрезки обязательно обрабатывать йодом или другим дезинфицирующим средством. Не забывайте, что если роза уже стала склонна к «одичанию», то ей нужна забота и особый уход. Сразу удаляйте сорняки вокруг куста, рыхлите почву, напитывайте влагой. Есть еще несколько секретов: почву вокруг куста можно мульчировать тонким слоем торфа или компоста, а также надо поливать розу дождевой водой», — объяснил председатель Союза дачников.
При этом на зиму кусты обязательно укрываем, предварительно срезав все старые и поврежденные побеги. Все эти простые манипуляции помогут спасти розы, резюмировал он.
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