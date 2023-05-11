Новый дом американской семьи оказался змеиным логовом

Эмбер Холл пришлось потратить более 1000 долларов на ловушки и профессиональную помощь. Однако и этого не было достаточно, чтобы избавиться от неприятных соседей. Хозяйка написала жалобу и подала в суд на риелторов. Женщина надеется получить компенсацию за моральный и материальный ущерб. Теперь змеи мерещатся Эмбер повсюду, дома и на работе: однажды она даже приняла за одну из них провод от зарядного устройства.