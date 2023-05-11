Новый дом американской семьи оказался змеиным логовом

Жительница штата Колорадо поверила риелторам на слово и приобрела себе дом «вслепую». Однако вскоре после новоселья она получила неприятный сюрприз: услышав подозрительное шипение, она обнаружила в одной из стен целое семейство змей.
42-летняя мать-одиночка Эмбер Холл долго копила на новое жилье для себя и двух маленьких детей. Когда нужная сумма была собрана, она обратилась к риелторам и выбрала себе небольшой дом в городке Сентенниал.
«Я распаковывала вещи, когда моя собака присела и начала очень медленно подходить к углу, откуда издавался шум. Я подумала: «Что это, приятель? Может быть, это паук или что-то в этом роде?». Подошла и увидела, как змея ползет по стене. А со временем змей становилось все больше и больше», — рассказала хозяйка.
Эта картина повергла в шок несчастную Эмбер. Пресмыкающиеся чувствовали себя полноправными хозяевами в доме. Змеи были везде: за плинтусом и за гипсокартоном, под полом и в подвале. Женщине пришлось срочно вызывать серпентолога.
«Сборщик змей, который поймал несколько змей, сказал, что на вид им два-три года, поэтому он предполагает, что они живут здесь в течение долгого времени, и их намного больше, чем кажется на первый взгляд», — сказала она.
Эмбер Холл пришлось потратить более 1000 долларов на ловушки и профессиональную помощь. Однако и этого не было достаточно, чтобы избавиться от неприятных соседей. Хозяйка написала жалобу и подала в суд на риелторов. Женщина надеется получить компенсацию за моральный и материальный ущерб. Теперь змеи мерещатся Эмбер повсюду, дома и на работе: однажды она даже приняла за одну из них провод от зарядного устройства.
«Честно говоря, я не знаю, смогу ли я вообще жить здесь спокойно. Я в бешенстве», — подытожила Эмбер.