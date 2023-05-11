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В Кремле призвали Баку и Ереван к сдержанности на фоне обострения карабахского конфликта

Политика
В Кремле призвали Баку и Ереван к сдержанности на фоне обострения карабахского конфликта

Россия придерживается договоренностей и выполняет все функции посредника по ситуации в Карабахе и ждет от Армении и Азербайджана сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что Россия продолжит контакты как с Ереваном, так и с Баку в соответствии с трехсторонними договоренностями. При этом, отмечает Песков, Москва ждет сдержанности от обеих сторон карабахского конфликта и призывает не усложнять ситуацию.

Ранее Песков прокомментировал поставки Великобритании Украине ракет большой дальности. Он уточнил, что Россия крайне негативно относится к подобным действиям.
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