В Кремле призвали Баку и Ереван к сдержанности на фоне обострения карабахского конфликта

Пресс-секретарь уточнил, что Россия продолжит контакты как с Ереваном, так и с Баку в соответствии с трехсторонними договоренностями. При этом, отмечает Песков, Москва ждет сдержанности от обеих сторон карабахского конфликта и призывает не усложнять ситуацию.