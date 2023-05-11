СК РФ объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет России (СКР) вскоре объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС) за выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
В розыск будут объявлены Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Решение о задержании президента в Кремле не признали. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сделал акцент на том, что Москва не признает этот суд, а также его юрисдикцию.
Стоит отметить, что решение МУС арестовать президента России Владимира Путина раскритиковали в экспертных кругах. Глава Сербии Александр Вучич отметил, что такая инициатива приведет к эскалации украинского конфликта.
Решение западных стран пресекло пути к диалогу с Кремлем по этому вопросу. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал акцент на том, что международный уголовный суд уже себя дискредитировал.