Томский политехнический университет празднует 127 лет со дня основания. История вуза и наши дни

В 1991 году институт был преобразован в университет и вместо аббревиатуры ТПИ стал именоваться ТПУ. В 2009 году вузу был присвоен почетный статус Национального исследовательского университета. Сегодня ТПУ с каждым годом развивается все увереннее и набирает обороты, появляясь в международных рейтингах на все более высоких местах. Так, еще в 2012 году университет довольствовался 607-й позицией в международном рейтинге, в 2015 году он поднялся выше 500-й. А в одном из более поздних рейтингов и вовсе было обозначено, что ТПУ вошел в топ-300 лучших вузов мира.