Томский политехнический университет празднует 127 лет со дня основания. История вуза и наши дни

11 мая Томский политех празднует 127-летие. О том, как создавался и развивался вуз, а также о том, каким он является сейчас — в материале ФАН.
11 мая 1896 года было основано одно из старейших высших технических учебных заведений России. Томский политехнический университет считается первым техническим вузом, основанным за Уралом, и славится по всей Сибири. Его опережает лишь старший соотечественник — Томский государственный университет, который был основан восьмью годами ранее, в 1888 году.
Становление высшего образования в Сибири было обусловлено развитием края в целом
Современники отмечали, что особенно талантливые соотечественники из Сибири, которые стремились к знаниям и достижениям, зачастую уезжали учиться в столицы в Европейской части России, но не возвращались обратно. Одним из таких выдающихся талантов был Дмитрий Менделеев, открывший знаменитую периодическую систему химических элементов.
Поскольку многие молодые ученые предпочитали оставаться в Санкт-Петербурге и Москве, это не давало развития их родному краю. Об этом даже говорил известный писатель и общественный деятель, патриот, имя которого неразрывно связано с Сибирью, Николай Ядринцев.
«Наше общество, выделяя даровитые личности, не получает от них никакой пользы для своего края», — считал он.
Именно возникновение и развитие местных вузов было призвано все исправить. Химик и первый ректор будущего ТПУ Ефим Зубашев обосновывал открытие института тем, что вуз должен был привлечь молодых ученых из европейской части страны в Сибирь и закрепить их там.
Российское могущество прирастать будет Сибирью
Широко известно и другое высказывание. «Российское могущество прирастать будет Сибирью»: эту великую фразу произнес еще Михаил Ломоносов, и прежде всего сегодня она ассоциируется со знаменитым новосибирским Академгородком, где и расположена, на въезде в городок науки. Но это же можно сказать и о других сибирских городах. Часть этого изречения является также девизом Тюменской области и размещена на ее гербе.
Сегодня наука развивается активно; огромный прогресс стране дает именно Сибирское отделение РАН, и Томск, несомненно, тоже является одним из ключевых научных регионов Сибири. Там расположен еще один Академгородок и большой научный центр.
Как все начиналось
Официальным годом основания вуза считается 1896. Большую роль в становлении учебного заведения сыграл Дмитрий Менделеев. Он входил в состав комитетов по строительству вуза, а также помогал подбирать научные кадры и оснащать техническую сторону вуза. Он же рекомендовал на пост первого ректора своего ученика Ефима Зубашева.
Строительство главного здания университета началось в 1897 году и продолжалось 10 лет. Торжественное открытие вуза состоялось уже в декабре 1900 года. Его открыли под названием «Томский технологический институт Императора Николая II». Чуть ранее, летом того же года, было объявлено о первом студенческом наборе.
В 1900 году открылись механическое и техническое отделения, в 1901 году — горное, а в 1902 году — инженерно-строительное. Эти направления были особенно актуальны тогда, поскольку освоение Сибири лишь начиналось, и строители были как никогда востребованы.
Первоначальный вариант вуза значительно отличался от того, что мы имеем сейчас. По вышеуказанной причине все студенты в обязательном порядке изучали строительное дело, а женщины в только открывшемся институте были вольнослушательницами. Только с 1917 года, после смены режима в стране, их стали считать полноценными студентками.
Вуз сменил несколько именований. В 1917 году императорский вуз стал называться «Томский технологический институт». В 1925 году он стал Сибирским технологическим институтом (СТИ). А почти привычным нам ТПИ, в свою очередь, институт стал именоваться лишь в 1944 году.
ТПУ сегодня
За время существования вуза в его стенах побывало немало великих людей. Это и преподаватели, и студенты, и знаменитые ученые, помогающие развивать значение и прогресс учебного заведения все годы его существования.
Спустя полвека после открытия вуза институт начал обрастать студгородком. Первое общежитие заложили в 1948 году, всего их было построено 12. Также студгородок дополнили первые в Сибири научно-исследовательские институты, научно-техническая библиотека и жилые дома для преподавательского и ученого состава.
В 1991 году институт был преобразован в университет и вместо аббревиатуры ТПИ стал именоваться ТПУ. В 2009 году вузу был присвоен почетный статус Национального исследовательского университета. Сегодня ТПУ с каждым годом развивается все увереннее и набирает обороты, появляясь в международных рейтингах на все более высоких местах. Так, еще в 2012 году университет довольствовался 607-й позицией в международном рейтинге, в 2015 году он поднялся выше 500-й. А в одном из более поздних рейтингов и вовсе было обозначено, что ТПУ вошел в топ-300 лучших вузов мира.
Сегодня в университете обучается более 22 тысяч человек, 2 тысячи из которых — иностранцы. Профессорско-преподавательский состав состоит из докторов и кандидатов наук, а также членов РАН и РАМН; он также насчитывает около 2 тысяч человек.
Традиции политеха и настоящий праздник
Университет ежегодно широко отмечает свой день рождения. Так будет и сегодня: все студенты в этот день освобождаются от занятий, а в вузе проходят экскурсии для всех желающих и праздничные мероприятия. Вечером организуется дискотека.
Но университет не просто отмечает день рождения «на широкую ногу»: в честь праздника в мае студентам дарят материальный подарок. Студентам-бюджетникам, получающим государственную стипендию, а также аспирантам в мае выплачивается стипендия в двойном размере.
Ранее день рождения праздновал главный вуз страны — МГУ им. Ломоносова. ФАН рассказал о том, чем знаменит вуз и упомянул о самых необычных фактах в его истории.