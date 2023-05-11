Барнаульца приговорили за оскорбление сотрудника полиции к году колонии строгого режима

Житель Барнаула был признан виновным в оскорблении работника МВД. За это суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 13 месяцев и 2 дня с отбыванием в КСР. Об этом уведомили в Прокуратуре Алтайского края.
Как пишет издание «Алтайская правда», летом 2022 года в ходе патрулирования территории полицейский заметил находящегося в общественном месте пьяного мужчину. Патрульный предложил барнаульцу пройти в стационарный пост для оформления протокола об административном правонарушении. Уже на посту гражданин разозлился и стал публично оскорблять стража порядка, сообщили в краевой прокуратуре.
Правонарушитель в присутствии посторонних лиц начал грубить сотруднику полиции, используя при этом обсценную лексику, чем унизил честь и достоинство последнего как представителя власти и как личности, то есть публично оскорбил полицейского, на требования правоохранителя прекратить оскорбления не реагировал.
Суд признал фигуранта виновным. Кроме того, в деле имелись отягчающие обстоятельства в виде рецидива преступлений, поделились в пресс-службе ведомства.