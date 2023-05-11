Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков: российская экономика обладает достаточным запасом прочности

Экономика
Песков: российская экономика обладает достаточным запасом прочности

Экономика России обладает достаточным запасом прочности, а дефицит бюджета находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что макроэкономические показатели России демонстрируют хорошие показатели. Кроме того, российская экономика имеет достаточный запас прочности по разным параметрам.

«У нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели, об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях», — заявил Песков.

Накануне Минфин России сообщил о сокращении нефтегазовых доходов России за январь-апрель на 52%. Дефицит бюджета составил 3,424 триллиона рублей.
дмитрий песков дефицит бюджета россия запас прочности
Военкоры ФАН