Песков: российская экономика обладает достаточным запасом прочности

Экономика России обладает достаточным запасом прочности, а дефицит бюджета находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что макроэкономические показатели России демонстрируют хорошие показатели. Кроме того, российская экономика имеет достаточный запас прочности по разным параметрам.
«У нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели, об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях», — заявил Песков.
Накануне Минфин России сообщил о сокращении нефтегазовых доходов России за январь-апрель на 52%. Дефицит бюджета составил 3,424 триллиона рублей.