В Москве реанимировали 12-летнего школьника спустя 11 минут клинической смерти

В Москве врачи спасли 12-летнего мальчика спустя 11 минут клинической смерти. Незадолго до этого он пытался покончить с собой. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник.
По данным источника, 7 мая школьник попросил у мамы деньги, чтобы починить разбитый мобильный телефон, но получил отказ. Женщина объяснила ребенку, что сейчас она не может выделить на это средства из семейного бюджета.
Через некоторое время мать обнаружила ребенка без сознания в детской. Оказалось, что он предпринял попытку суицида.
Прибывшие на место медработники констатировали клиническую смерть подростка. Через 11 минут им удалось восстановить работу его организма. Сейчас дома у пациента работает следственная группа.
Во Владивостоке 15-летний подросток обещал закончить жизнь самоубийством, если ему запретят вступать в интимную близость с 12-летней подругой.