Бамако, 11 мая. Вооруженные силы Мали (FAMа) за апрель нейтрализовали 72 террориста в рамках военных операций «Малико» и «Келетигю» на территории регионов Мопти и Калумбы.
За месяц солдаты отразили 19 нападений боевиков на военные и гражданские объекты. Они уничтожили несколько лагерей бандформирований, две базы материально-технического обеспечения и конфисковали 20 мотоциклов, сообщает Департамент информации и связи с общественностью Вооруженных сил Мали (DIRPA).
ВС Мали добились стабильного успеха в борьбе с террористическими группировками. Такого результата удалось достигнуть после начала военно-технического сотрудничества между Бамако и Москвой.
Российские инструкторы, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер», уже несколько лет обучают личный состав FAMа. Благодаря консультативной поддержке специалистов из РФ, бойцам национальной армии удается подавлять активность бандформирований на территории республики.
Ранее военнослужащие Мали провели масштабную контртеррористическую операцию и ликвидировали 12 боевиков в районе Менака. Солдаты изъяли у радикалов оружие и боевую технику.