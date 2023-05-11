Вооруженные силы Мали за минувший апрель ликвидировали более 70 боевиков

За месяц солдаты отразили 19 нападений боевиков на военные и гражданские объекты. Они уничтожили несколько лагерей бандформирований, две базы материально-технического обеспечения и конфисковали 20 мотоциклов, сообщает Департамент информации и связи с общественностью Вооруженных сил Мали (DIRPA).