В Литве предложили сажать на два года в тюрьму за поддержку российской спецоперации

Группа депутатов литовского парламента, которые входят в партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», внесла предложение законодательно закрепить уголовную ответственность для тех, кто публично поддерживает российскую спецоперацию на Украине, информирует Sputnik Литва.
За нарушение предусматривается наказание от штрафа до двух лет лишения свободы. Депутаты хотят, чтобы коррективы в законодательство начали действовать с 1 июля текущего года.
Ранее представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заявил, что белорусские пограничники намеренно пересекли межгосударственную границу. Он выразил опасения относительно возможных «провокаций» со стороны Белоруссии, таких как отправка нелегальных мигрантов и помощь в проникновении на литовскую территорию.