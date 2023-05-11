Неизвестный в Ростове-на-Дону устроил стрельбу возле крупного ТЦ

Как пишет сетевое издание «1Рнд», ЧП имело место в ночное время 8 мая на улице Зорге неподалеку от ТЦ «Талер». Неизвестный злоумышленник произвел серию выстрелов по цветочным ларькам, которые функционируют в круглосуточном режиме. Преступник попал на записи камер видеофиксации в подъездах.