Евросоюз призвал Грузию соблюдать авиационные санкции против России

Евросоюз призвал Грузию как кандидата на членство в ЕС соблюдать санкции против России, в том числе запрет на авиасообщение.
При этом российская сторона пока не обращалась к Тбилиси с просьбой восстановить прямое авиасообщение, сообщили в Минэкономики Грузии.
Причиной нежелания Грузии вводить ограничения против России стали опасения властей. Как подчеркнул глава правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, такие меры негативно скажутся на экономике государства.
По его мнению, инициатива обернется против его страны и народа. Он также подчеркнул, что поддержка ограничений Евросоюза в этом случае нанесет малый ущерб Тбилиси.
Некоторые другие страны также видят в санкциях угрозу для своей экономики. В Турции заявили, что поддержка тактики ЕС очень рискованна для экономики. Также это приведет к проблемам и в энергетическом секторе.