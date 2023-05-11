Жителя Тверской области арестовали за поджог военкомата

Лихославльский районный суд Тверской области арестовал 18-летнего жителя, обвиняемого в поджоге здания военного комиссариата, сообщили в пресс-службе учреждения.
Согласно материалам дела, юноша облил стену военкомата горючей жидкостью, а затем поджег ее. Следователи выяснили, что арестованный разделял либерально-радикальные идеи, а также осуждал проведение специальной военной операции на Украине.
Суд постановил заключить поджигателя под стражу с учетом того, что вменяемое ему преступление относится к категории особо тяжких. Отмечается, что решение может быть обжаловано до вступления в законную силу.
Ранее в Тюмени волонтеры привязали мужчину к дереву, так как заподозрили его в поджоге леса. Позже правоохранители установили, что задержанный оказался не причастен к преступлению.