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Жителя Тверской области арестовали за поджог военкомата

Происшествия
Жителя Тверской области арестовали за поджог военкомата

Лихославльский районный суд Тверской области арестовал 18-летнего жителя, обвиняемого в поджоге здания военного комиссариата, сообщили в пресс-службе учреждения.

Согласно материалам дела, юноша облил стену военкомата горючей жидкостью, а затем поджег ее. Следователи выяснили, что арестованный разделял либерально-радикальные идеи, а также осуждал проведение специальной военной операции на Украине.

Суд постановил заключить поджигателя под стражу с учетом того, что вменяемое ему преступление относится к категории особо тяжких. Отмечается, что решение может быть обжаловано до вступления в законную силу.

Ранее в Тюмени волонтеры привязали мужчину к дереву, так как заподозрили его в поджоге леса. Позже правоохранители установили, что задержанный оказался не причастен к преступлению.
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