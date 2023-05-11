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Режиссер «Вызова» Клим Шипенко оценил возможность съемок второй части фильма

Шоу-бизнес
Режиссер «Вызова» Клим Шипенко оценил возможность съемок второй части фильма

Режиссер фильма «Вызов», некоторые сцены которого были сняты на Международной космической станции, Клим Шипенко оценил возможность появления сиквела киноленты. Этим он поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

Во время интервью журналист спросил у Шипенко, можно ли допустить создание второй части нашумевшего фильма. При этом он упомянул шутку отечественного продюсера Константина Эрнста о том, что сиквел «Вызова» будет сниматься на Луне.

Режиссер сказал, что еще не размышлял о продолжении кинокартины. При этом он отметил, в теории съемки вполне реальны.

«Почему же нельзя его себе представить? Я серьезно на этот счет еще не фантазировал. Но «Вызов-2» представить себе очень даже можно», — заявил Шипенко.

Напомним, кассовые сборы фильма «Вызов» достигли одного миллиарда рублей в России.
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