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Рогов сообщил о массированном обстреле пригорода Днепрорудного в Запорожской области

Происшествия
Рогов сообщил о массированном обстреле пригорода Днепрорудного в Запорожской области

Подразделения украинской армии начали массированные обстрелы пригорода Днепрорудного в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Глава организации добавил, что неспокойная обстановка наблюдается и в других населенных пунктах. Среди них Великая Белозерка и Ивановка. Сообщений о прилетах пока не поступало.

«В пригороде Днепрорудного громко - массовые прилеты», — сообщил Рогов.

Ранее Рогов заявил о планах Украины захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что Украина разрабатывает планы по форсированию Днепра, а помогают им в этом западные спонсоры.
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