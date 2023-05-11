Рогов сообщил о массированном обстреле пригорода Днепрорудного в Запорожской области

Подразделения украинской армии начали массированные обстрелы пригорода Днепрорудного в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Глава организации добавил, что неспокойная обстановка наблюдается и в других населенных пунктах. Среди них Великая Белозерка и Ивановка. Сообщений о прилетах пока не поступало.
«В пригороде Днепрорудного громко - массовые прилеты», — сообщил Рогов.
Ранее Рогов заявил о планах Украины захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что Украина разрабатывает планы по форсированию Днепра, а помогают им в этом западные спонсоры.