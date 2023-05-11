В России зафиксировали нехватку запчастей для ремонта техники Bosch

В России появилась проблема с нехваткой запчастей техники немецкой компании Bosch, сообщают «Известия». Деталей не хватает и для техники других зарубежных предприятий.
Наиболее всего ощущается проблема наличия деталей для умных устройств, купленных два-три года назад. О новых поставках комплектующих пока не сообщается.
На данный момент техника и запчасти Bosch доставляются в Россию по параллельному импорту. Периодически случаются проблемы и перебои с поставками.
Эксперты считают, что такая ситуация могла сложиться из-за того, что компании опасаются санкций. Они стали тщательнее контролировать и отслеживать поставки. Посредники в свою очередь действуют осторожно при взаимодействии с товарами, направляющихся в Россию.
Ранее сообщалось, что импортная бытовая техника может подорожать на 10-12% из-за решения властей Казахстана ужесточить контроль за поставками в Россию. Поставщики начали поиск альтернативных каналов для экспорта. Рассматриваются такие логистические цепочки через Китай, ОАЭ и Киргизию.