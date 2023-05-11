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В России зафиксировали нехватку запчастей для ремонта техники Bosch

Экономика
В России зафиксировали нехватку запчастей для ремонта техники Bosch

В России появилась проблема с нехваткой запчастей техники немецкой компании Bosch, сообщают «Известия». Деталей не хватает и для техники других зарубежных предприятий.

Наиболее всего ощущается проблема наличия деталей для умных устройств, купленных два-три года назад. О новых поставках комплектующих пока не сообщается.

На данный момент техника и запчасти Bosch доставляются в Россию по параллельному импорту. Периодически случаются проблемы и перебои с поставками.

Эксперты считают, что такая ситуация могла сложиться из-за того, что компании опасаются санкций. Они стали тщательнее контролировать и отслеживать поставки. Посредники в свою очередь действуют осторожно при взаимодействии с товарами, направляющихся в Россию.

Ранее сообщалось, что импортная бытовая техника может подорожать на 10-12% из-за решения властей Казахстана ужесточить контроль за поставками в Россию. Поставщики начали поиск альтернативных каналов для экспорта. Рассматриваются такие логистические цепочки через Китай, ОАЭ и Киргизию.
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