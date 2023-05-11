«Америка чуть-чуть старше Большого театра»: актриса Алена Яковлева объяснила, почему пора полюбить русскую культуру

Российскому обществу пора перестать ориентироваться на Западные ценности. Таким мнением поделилась актриса театра и кино, народная артистка РФ Алена Яковлева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По ее словам, даже на фоне СВО в нашей стране останутся отдельные люди, которые будут слепы к агрессии Запада в отношении России.
«Не нужно обольщаться. Очень многое останется. Должно вырасти новое поколение, над которым нужно работать, воспитывать, мотивировать, объяснять, образовывать. Я всегда говорила: “Ребята, все начинается с детства”. Нужны русские сказки, хорошие песни, а не это безобразие, которое показывают», — заявила артистка.
Алена Яковлева также отметила, что, на ее взгляд, в последние годы российское общество чрезмерно увлеклось западной культурой.
«Невозможно все время заимствовать чужое. Нам все время кажется, что где-то лучше, там такая жизнь… Да, там есть много хорошего, но у нас-то не хуже! Страна Америка — чуть-чуть старше Большого театра, друзья мои! У нас такая история! Полюбите нашу страну, нашу культуру, историю», — пояснила собеседница.
Кроме того, она подчеркнула, что Россия обладает практически неисчерпаемым потенциалом для внутреннего туризма.
«Я объездила всю Европу, все музеи. Где я только не была, что я только ни видела: Италия, Португалия, Испания, Франция. Я все посмотрела. Пяти жизней не хватит, чтобы охватить нашу страну: все посмотреть, понять, впитать в себя», — подытожила актриса.
Ранее Алена Яковлева раскритиковала коллег, которые отказались выступить в поддержку СВО. Артистка посоветовала вспомнить о российских солдатах, которые сегодня освобождают соседнюю страну от украинских националистов.