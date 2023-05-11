Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал поставки Британией Киеву ракет большой дальности

Представитель Кремля также ранее подчеркивал, что Российская Федерация изучает вооружение западных стран. По заверениям Пескова, к профильным службам попадают образцы разного плана. Некоторые из них он назвал «плохими». Высокотехнологичные модели требуют больше времени для ознакомления с механизмами их работы.