Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал поставки Британией Киеву ракет большой дальности

Россия крайне негативно относится к поставкам Британией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и постарается дать адекватный ответ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также ранее подчеркивал, что Российская Федерация изучает вооружение западных стран. По заверениям Пескова, к профильным службам попадают образцы разного плана. Некоторые из них он назвал «плохими». Высокотехнологичные модели требуют больше времени для ознакомления с механизмами их работы.
В случае, если Европа откажется поставлять оружие Украине, Киев продолжит разжигать конфликт. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, при таком сценарии мирные переговоры невозможны. Подобный вариант развития событий он назвал «оксюмороном».