Песков назвал отмену визового режима с Грузией решением гуманитарного характера

Отмена визового режима с Грузией — это решение гуманитарного характера и не стоит «забегать далеко» относительно перспектив возобновления дипотношений с Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Инициативу уже прокомментировали в Грузии. Президент государства Саломе Зурабашвили назвала ее «неприемлемой». Она уверена, что в сложившейся политической ситуации подобные решения принимать нельзя.
Как сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, власти не допустят ксенофобии в стране. Он подчеркнул, что в стране гордятся своей толерантностью.
При этом речь не идет о запрете для нахождения туристов в России. Жители страны смогут находиться в РФ до 90 дней. Путешественникам будет достаточно паспорта.