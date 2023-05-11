Экономист Дудчак: решив выйти из китайского проекта, Италия примкнет к «политическим пигмеям»

По данным европейских СМИ, Италия намерена выйти из китайского инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь» в связи с давлением на Рим, которое оказывают Соединенные Штаты. По мнению экономиста Александра Дудчака, это яркий пример того, как европейские политики губят экономику собственных стран.
Как сообщило, агентство Bloomberg, планы Рима стали известны в ходе встречи итальянского премьера Джорджии Мелони и спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти. «Мелони заверила Маккарти во время встречи в Риме, что ее правительство выступает за выход из масштабной инициативы Китая «Один пояс — один путь», — сообщило издание.
Анонимные источники в Риме отметили, что намерения Италии связаны с давлением США, всячески подталкивающих итальянцев к такому решению. При этом в окружении Мелони еще не определились с деталями и сроками выхода из китайского проекта. Власти Италии опасаются, что их возможный демарш обернется жесткой ответной реакцией со стороны Китая. Итальянцы держат в уме высокую активность китайских инвесторов на Апеннинах, которой Риму не хочется лишаться.
Напомним, продвигаемая Китаем с начала 2010-х идея международного экономического сотрудничества, получившая название «Один пояс — один путь», нашла поддержку у большинства стран мира — соглашения с КНР подписали почти 150 государств. Однако в Вашингтоне недовольны проектами, в центре которых находится Китай. В Европе к китайской инициативе присоединилось 26 стран, включая Италию, власти которой теперь задумались о выходе из нее.
По данным американских СМИ, власти Италии якобы «не хотят больше вкладываться» в инфраструктурные проекты. При этом Рим ищет наиболее «мягкий» путь выхода из проекта, чтобы не портить отношения с Китаем. Напомним, когда в 2019-м Италия присоединилась к китайской инициативе, это решение резко осудили в Вашингтоне и Брюсселе. Сама Мелони перед приходом к власти заявляла, что «это решение было большой ошибкой».
Как сообщил ФАН экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, таковы результаты «отрицательной селекции» европейских политиков, которую кропотливо проводят США.
«В последний год на примере европейских стран мы уже не в первый раз видим, как действия лидеров этих стран не отвечают интересам их народов, а также откровенно вредят экономике и развитию этих государств. Судя по всему, Италия тоже решила примкнуть к этим «политическим пигмеям», которые сдали свой суверенитет в ломбард Вашингтона и Брюсселя, — сообщил Дудчак. — Тем самым Рим последует примеру Франции и Германии, которая сама отказалась от поставок дешевого российского газа по трубопроводам «Северный поток». Причем теперь в Берлине усиленно изображают, что не знают и не понимают, кто именно подорвал наши газопроводы в Балтийском море».
По мнению экономического аналитика, Италия готова отказаться от целого ряда проектов в рамках китайской инициативы, выгодных как государству, так и местному бизнесу.
«Понятно, что все это делается ради удовлетворения политических запросов Вашингтона. К сожалению, в рамках американской геополитики, к управлению крупными европейскими странами приходят политические силы, заботливо выращенные в «теплицах» американских НКО и фондов. Этот процесс идет уже не первый десяток лет, и в его рамках крайне проблематично прийти к власти тем силам, которые отстаивают национальные интересы и суверенитет своих государств. Таких политиков-«националистов» американские кураторы фильтруют еще на ранних стадиях политической карьеры, а то и вовсе по окончании ими вузов», — указал экономист.
Благодаря такой «отрицательной селекции», указал он, мы видим, какая деградация политического класса происходит в Европе, а Италия — лишь один из примеров этого процесса.
«В рамках проекта «Один пояс, один путь» Китай вкладывался в совершенствование европейской инфраструктуры — обновлял и создавал новые глубоководные порты, терминалы, совершенствовал подъездные пути, автодороги и т. д. То есть, делал все для максимального удобства приема и перемещения своих товаров. На эти цели он предлагал длинные и дешевые кредиты странам ЕС, — указал Дудчак. — По сути, никакой опасности эти проекты Европе не несут, скорее наоборот, они развивают ее экономику. Но усиление экономического взаимодействия КНР и стран Евросоюза категорически не устраивает Америку. Поэтому Вашингтон делает все возможное, чтобы ослабить или разорвать эти связи, выгодные в большей степени для самой Европы».
В целом, отметил политолог, США нацелены на то, чтобы нанести максимальный скрытый урон европейской экономике.
«Не секрет, что возросшая экономическая мощь ЕС является нежелательным конкурентом для Соединенных Штатов. Поэтому США и наносят по ней целенаправленные удары. А европейские лидеры, воспитанные в «американских кормушках», недальновидно следуют в фарватере этой политики», — заключил экономист Дудчак.
Напомним, как заявил 10 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в случае прекращения поставок оружия Украине, в Европе «существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война». По словам Подоляка, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, резко увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европа «не будет сидеть в ресторанчиках и спокойно есть круассаны». Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней».