Экономист Дудчак: решив выйти из китайского проекта, Италия примкнет к «политическим пигмеям»

По данным американских СМИ, власти Италии якобы «не хотят больше вкладываться» в инфраструктурные проекты. При этом Рим ищет наиболее «мягкий» путь выхода из проекта, чтобы не портить отношения с Китаем. Напомним, когда в 2019-м Италия присоединилась к китайской инициативе, это решение резко осудили в Вашингтоне и Брюсселе. Сама Мелони перед приходом к власти заявляла, что «это решение было большой ошибкой».