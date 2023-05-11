Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Около 12 тысяч человек покинули опасные районы Запорожской области

Общество
Около 12 тысяч человек покинули опасные районы Запорожской области

Около 12 тысяч человек за четыре дня покинули обстреливаемые ВСУ районы Запорожской области. Их отправили в пункты временного размещения граждан. Об этом сообщил первый замглавы региона Сергей Толмачев.

Уточняется, что власти смогли организованно вывезти около четырех тысяч человек в Бердянск. Еще восемь тысяч самостоятельно покинули опасные районы Запорожской области.

«Обстановка спокойная, все власти работают на местах, и те люди, которые хотели переместиться, уже переместились», — сообщил Толмачев.

Заместитель губернатора добавил, что сейчас поток людей уменьшился, но власти готовы к любому развитию ситуации. В случае необходимости соседние регионы готовы помочь в размещении людей.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о планах Украины захватить ЗАЭС. Он добавил, что в подготовке Украине помогают западные спонсоры.
запорожская область бердянск обстрелы всу вывоз населения опасные районы
Военкоры ФАН