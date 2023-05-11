Около 12 тысяч человек покинули опасные районы Запорожской области

Около 12 тысяч человек за четыре дня покинули обстреливаемые ВСУ районы Запорожской области. Их отправили в пункты временного размещения граждан. Об этом сообщил первый замглавы региона Сергей Толмачев.
Уточняется, что власти смогли организованно вывезти около четырех тысяч человек в Бердянск. Еще восемь тысяч самостоятельно покинули опасные районы Запорожской области.
«Обстановка спокойная, все власти работают на местах, и те люди, которые хотели переместиться, уже переместились», — сообщил Толмачев.
Заместитель губернатора добавил, что сейчас поток людей уменьшился, но власти готовы к любому развитию ситуации. В случае необходимости соседние регионы готовы помочь в размещении людей.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о планах Украины захватить ЗАЭС. Он добавил, что в подготовке Украине помогают западные спонсоры.