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Украина получила от Великобритании крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Политика
Украина получила от Великобритании крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает CNN.

Высокопоставленный американский чиновник указал, что Лондон получил заверения от Киева, что Storm Shadow не будут использоваться по целям, находящимся на территории России.

По его мнению, дальнобойные ракеты «по-настоящему меняет правила игры». Утверждается, что новое вооружение дает киевскому режиму те возможности, о которых Киев просил изначально.

Дальность полета Storm Shadow в три раза превосходит радиус действия всех западных ударных систем, которые ранее предоставлялись Украине.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказался поставлять Украине ракеты большой дальности. США хотят сделать упор на поставках систем противовоздушной обороны и боеприпасов.
Украина великобритания storm shadow
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