Девятиклассники из Белгородской области могут не получить аттестаты с отличием

Местные чиновники ожидают ответа от Министерства просвещения для окончательного разъяснения данного вопроса. В то же время министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что цвет выпускного аттестата не оказывает влияния на поступление в ССУЗ, тогда как, ключевое значение здесь имеет средний балл выпускника.