Девятиклассники из Белгородской области могут не получить аттестаты с отличием

Выпускникам девятых классов из приграничной зоны Белгородской области, обучающимся на дистанте, могут не выдать аттестаты с отличием из-за процедуры, которая не предусматривает выдачу таких свидетельств для учеников, не сдававших ЕГЭ в этом году.
Как информирует издание «Питерские заметки», родители белгородских школьников выразили свою крайнюю обеспокоенность и направили в связи с этим письмо детскому омбудсмену в регионе.
Местные чиновники ожидают ответа от Министерства просвещения для окончательного разъяснения данного вопроса. В то же время министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что цвет выпускного аттестата не оказывает влияния на поступление в ССУЗ, тогда как, ключевое значение здесь имеет средний балл выпускника.