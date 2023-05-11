Петербуржец лишился 9 млн рублей при попытке заказать Lamborghini из Польши

Петербуржец стал жертвой мошенников, когда пытался приобрести суперкар с доставкой из Польши. Его обманули на девять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
По данным канала, 39-летний Дмитрий захотел купить автомобиль итальянского бренда Lamborghini 2018 года выпуска. Он связался с фирмой в мессенджере WhatsApp.
«Представитель» убедил потерпевшего, что машина готова к отправке в Россию. Стороны заключили договор, согласно которому покупатель перечислил половину стоимости машины — 9,3 миллиона рублей.
Позже продавец сообщил, что уходит в отпуск и дал контакты «главного менеджера», с ним потерпевший продолжил общение. В итоге с мужчиной перестали выходить на связь. После его обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело.
Ранее медсестра из Ленинградской области перевела мошенникам три миллиона рублей.