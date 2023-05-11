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Петербуржец лишился 9 млн рублей при попытке заказать Lamborghini из Польши

Происшествия
Петербуржец лишился 9 млн рублей при попытке заказать Lamborghini из Польши

Петербуржец стал жертвой мошенников, когда пытался приобрести суперкар с доставкой из Польши. Его обманули на девять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 39-летний Дмитрий захотел купить автомобиль итальянского бренда Lamborghini 2018 года выпуска. Он связался с фирмой в мессенджере WhatsApp.

«Представитель» убедил потерпевшего, что машина готова к отправке в Россию. Стороны заключили договор, согласно которому покупатель перечислил половину стоимости машины — 9,3 миллиона рублей.

Позже продавец сообщил, что уходит в отпуск и дал контакты «главного менеджера», с ним потерпевший продолжил общение. В итоге с мужчиной перестали выходить на связь. После его обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело.

Ранее медсестра из Ленинградской области перевела мошенникам три миллиона рублей.
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