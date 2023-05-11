Мать из Нижегородской области задержали за съемку порно с девятилетним сыном

Правоохранители Нижегородской области задержали снимавшую порно с девятилетним сыном женщину. В отношении родительницы возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мать снимала пикантный контент вместе с 26-летним коллегой. Официальный представитель ребенка присутствовала на видео.
Профильным органам удалось быстро распознать всех участников роликов. Работники конфисковали у семьи три жестких диска. Им предстоит проверить все материалы, содержащиеся на них.
За насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на россиянку завели уголовное дело.
В Челябинской области инвалид домогался до 15-летней школьницы. Девушка рассказала о случившемся близким, но поймать его полиция не успела.