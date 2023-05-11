Иракский офицер погиб в стычке с боевиками ИГ в Самарре

Радикальные исламисты продолжают подпольную деятельность в стране.
Министерство обороны Ирака сообщило о гибели офицера в перестрелке с боевиками в городе Самарра провинции Салах-эд-Дин.
Оперативное командование организовало операцию по срыву нападения на полицейский участок в районе Аль-Мутасим. Речь идет о террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в РФ).
«Силовикам удалось убить троих террористов, один из которых был смертником с поясом шахида, и конфисковать их оружие», — сообщают официальные источники.
В 2014–2015 годах ИГ✱ захватило обширные территории в Ираке. Лишь при вмешательстве международной коалиции к концу 2017 года удалось разгромить основные силы джихадистов.
Тем не менее организация не была уничтожена, ее члены ушли в подполье и совершают периодические вылазки, а также организовывают теракты. Выявление этих ячеек сильно затруднено.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация