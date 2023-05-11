Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских фехтовальщиц до соревнований

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу недопуска российских фехтовальщиц до международных соревнований, сообщает РИА Новости.
Тарасова уверена, что данная мера временная, и российских спортсменов в скором времени начнут допускать до международных турниров.
«Надо подождать, будут допускать», — заявила Тарасова.
Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что фехтовальщиц Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян Международная федерация фехтования (FIE) не внесла в список спортсменов, которые допущены до участия в международных соревнованиях.