Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских фехтовальщиц до соревнований

Спорт
Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских фехтовальщиц до соревнований

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу недопуска российских фехтовальщиц до международных соревнований, сообщает РИА Новости.

Тарасова уверена, что данная мера временная, и российских спортсменов в скором времени начнут допускать до международных турниров.

«Надо подождать, будут допускать», — заявила Тарасова.

Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что фехтовальщиц Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян Международная федерация фехтования (FIE) не внесла в список спортсменов, которые допущены до участия в международных соревнованиях.
татьяна тарасова фехтование спорт допуск
Военкоры ФАН