Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских фехтовальщиц до соревнований

Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что фехтовальщиц Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян Международная федерация фехтования (FIE) не внесла в список спортсменов, которые допущены до участия в международных соревнованиях.