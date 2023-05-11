Лето на носу: что надо знать о своей кожи и родинках, чтобы не заболеть меланомой

Лето — период отдыха на солнечных курортах. Загар принято считать одним из важных компонентов здоровья и красоты. Однако так ли он полезен на самом деле? Онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев в преддверии сезона отпусков напомнил о рисках развития опасного заболевания — меланомы. Он подробно рассказал о родинках, защите от УФ-излучения и группах риска в беседе с корреспондентом ФАН.
Онколог подчеркнул, что не надо любой ценой избегать загара. Находиться на солнце — полезно, вредно избыточное ультрафиолетовое (УФ) излучение. Однако его можно нивелировать.
«Не стоит бояться загара, однако к нему надо подходить ответственно. Прежде всего не надо находиться под открытым солнцем во время высокой солнечной активности — с 12:00 до 15:00. На пляже следует носить одежду из натуральных тканей с длинными рукавами — она защитит от солнца. К тому же нельзя игнорировать SPF-кремы — они блокируют опасные ультрафиолетовые лучи. На южных курортах рекомендуется использовать кремы с уровнем SPF 50 и выше — они блокируют 98% ультрафиолетовых лучей», — заявил онколог.
Касаясь темы родинок, специалист рассказал, какие новообразования могут быть злокачественными и требуют осмотра онкодерматолога. По его словам, почти любая ткань в организме человека может превратиться в злокачественную опухоль, в том числе и родинки. О злокачественном характере родинки могут свидетельствовать следующие факторы: асимметрия и изорванные края, необычный оттенок и вкрапления разных цветов, размер более 5 мм. Из злокачественных родинок может развиться меланома — самое опасное и агрессивное онкологическое заболевание кожи, которое метастазирует почти во все органы.
«Существует миф, что травма родинки приводит к раку, но это не совсем верно. Подозрительная родинка может служить маркером наличия онкозаболевания, поэтому важно провести ее гистологический анализ. Некоторые люди удаляют родинки, не подозревая об их злокачественном характере, а спустя время им диагностируют рак. Но это не причина и следствие — раковые клетки уже были в организме, просто их не выявили на ранней стадии. Особое внимание следует уделить родинкам на шее, запястьях и в зонах трения одежды — они наиболее подвержены травмам. Нельзя самостоятельно срывать родинки, не стоит их удалять и в косметических салонах. Любое новообразование надо исследовать на предмет злокачественных клеток, поэтому предварительно необходимо обратиться к онкодерматологу», — объяснил Астраханцев.
Меланома не выбирает жертв по возрасту или полу — заболеть может каждый. Однако онколог подчеркнул, что в группе риска прежде всего находятся люди со светлой кожи.
«Женщинам меланому диагностируют чуть чаще, однако это не значит, что это сугубо женское заболевание. В первую очередь риску подвержены люди со светлым фототипом кожи — белая кожа, рыжие волосы, веснушки на лице. Люди с таким фототипом сразу краснеют на солнце и часто получают солнечные ожоги. Также о высоком риске развития меланомы может свидетельствовать большое количество родинок — более 50 штук», — отметил он.
Выявленная на I и II стадии меланома эффективно поддается лечению, рецидивы случаются в редких случаях. Однако важно помнить, что меланома развивается очень быстро и на счету могут быть месяцы или даже недели. Ситуация гораздо усложняется на поздних стадиях. На IV стадии полное излечение невозможно, проводится лишь поддерживающее лечение, резюмировал врач.
Химиотерапия является одним из самых распространенных методов борьбы с раковыми заболеваниями. Ее принцип заключается в том, что в организм вводятся токсичные препараты, которые поражают быстро размножающиеся клетки — не только раковые, но и здоровые. Поэтому несмотря на свою эффективность, она всегда сопряжена с побочными эффектами. Ранее Максим Астраханцев рассказал ФАН, какие последствия может вызвать прием химиопрепаратов и как минимизировать их негативное воздействие.