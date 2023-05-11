Лето на носу: что надо знать о своей кожи и родинках, чтобы не заболеть меланомой

Касаясь темы родинок, специалист рассказал, какие новообразования могут быть злокачественными и требуют осмотра онкодерматолога. По его словам, почти любая ткань в организме человека может превратиться в злокачественную опухоль, в том числе и родинки. О злокачественном характере родинки могут свидетельствовать следующие факторы: асимметрия и изорванные края, необычный оттенок и вкрапления разных цветов, размер более 5 мм. Из злокачественных родинок может развиться меланома — самое опасное и агрессивное онкологическое заболевание кожи, которое метастазирует почти во все органы.