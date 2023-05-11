Bloomberg: Киев получил более 200 танков и 300 БМП для подготовки контрнаступления

Западные страны отправили на Украину больше 200 танков, а также 300 БМП в рамках подготовки к контрнаступлению, сообщает Bloomberg.
Авторы статьи добавили, что российские военные господствуют в воздухе, а их подразделения имеют большую численность и лучшую подготовку. Аналитики издания отметили, что в Европейском совете по международным отношениям оценили численность личного состава ВСУ в 700 тысяч человек.
В таких условиях Украине понадобится эффективно использовать полученное от Запада вооружение для того, чтобы надеяться на успех. Провал контрнаступления может привести к заморозке конфликта, уверены журналисты. Также возможно усиление давления на Киев с целью заставить власти страны отказаться от своих территориальных претензий, заключили обозреватели.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подготовка контрнаступления требует дополнительного времени. По словам политика, ВСУ еще не получили от Запада нужную технику.