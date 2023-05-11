Bloomberg: Киев получил более 200 танков и 300 БМП для подготовки контрнаступления

В таких условиях Украине понадобится эффективно использовать полученное от Запада вооружение для того, чтобы надеяться на успех. Провал контрнаступления может привести к заморозке конфликта, уверены журналисты. Также возможно усиление давления на Киев с целью заставить власти страны отказаться от своих территориальных претензий, заключили обозреватели.