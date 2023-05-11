«План ВСУ в действии»: Пригожин уличил Зеленского в лукавстве после заявления о переносе контрнаступления

Украинский президент Владимир Зеленский лукавит, говоря о маневрах Киева, поскольку контрнаступление ВСУ уже идет полным ходом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, украинские подразделения заходят во фланги к «музыкантам» на Бахмутском направлении. Бойцы ЧВК «Вагнер» в свою очередь продвигаются в Бахмуте (Артемовске), чтобы полностью его «захлопнуть».
«По поводу контрнаступления. Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них успешно получается. Мы дальше идем в Артемовске для того, чтобы его захлопнуть. Как я уже и говорил много раз, план ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас», — сказал Пригожин, отвечая на вопрос издания «Глас народа».
Предприниматель напомнил, что Киеву сейчас важно переломить Бахмутское направление. После этого целями ВСУ могут стать Брянская и Белгородская области, а также Запорожье. Но для начала этих маневров украинцам нужно разобраться с ЧВК «Вагнер».
«Поэтому наступление ВСУ началось. Те части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, танки и все остальное, они уже полностью задействованы. И после того, как они попробуют свои силы, разомнут мускулы, то дальше будут задействованы северное направление и южное направление», — подчеркнул основатель «оркестра».
В то же время бизнесмен отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают двигаться и выполнять боевые задачи, несмотря на «снарядный голод». Минобороны РФ так и не выполнило свои обещания по предоставлению боеприпасов «музыкантам».
«А каким образом мы идем, я вам потом расскажу, когда добьем Артемовск», — резюмировал предприниматель.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киеву необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению ВСУ. По его словам, если начать маневры сейчас, то Украина потеряет большое количество людей.