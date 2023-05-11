«План ВСУ в действии»: Пригожин уличил Зеленского в лукавстве после заявления о переносе контрнаступления

Предприниматель напомнил, что Киеву сейчас важно переломить Бахмутское направление. После этого целями ВСУ могут стать Брянская и Белгородская области, а также Запорожье. Но для начала этих маневров украинцам нужно разобраться с ЧВК «Вагнер».