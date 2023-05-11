Глава МВД Турции Сойлу подверг критике вмешательство Запада в дела других стран

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал показать регион в мире, который стал процветать после вмешательства США и Европы. Об этом сообщило издание Hürriyet.
Руководитель ведомства таким образом прокомментировал поддержку Западом оппозиции в Турции. Сойлу указал, что в стране сейчас есть силы, которые работают против турецкого государства.
«Международные ассоциации работают, журналы и газеты работают, Рабочая партия Курдистана работает, FETÖ работает», — заявил Сойлу.
Глава МВД подчеркнул, что страна уже понесла потери от подобных шагов. Он уверен, что будущие поколения тоже будут страдать от вмешательства США и Европы во внутренние дела Турции.
Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани призвал положить конец вмешательству США во внутренние дела Европы. На его взгляд, Вашингтон является главной угрозой независимости ЕС.