Глава ПНЕ Ливии подтвердил приверженность переговорам в Джидде по Судану

Во время совещания Дбейба выразил приверженность своей страны усилиям по проведению переговоров в Джидде по Судану. Он также подчеркнул важность сотрудничества со всеми братскими и дружественными странами для стабилизации ситуации в Хартуме и предоставления поддержки гражданам в виде медикаментов и продовольственных товаров.