Глава ПНЕ Ливии подтвердил приверженность переговорам в Джидде по Судану

Триполи, 11 мая. Глава утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дбейба встретился с послом Судана в Ливии Ибрагимом Мохаммедом, пишут арабские СМИ.
Во время совещания Дбейба выразил приверженность своей страны усилиям по проведению переговоров в Джидде по Судану. Он также подчеркнул важность сотрудничества со всеми братскими и дружественными странами для стабилизации ситуации в Хартуме и предоставления поддержки гражданам в виде медикаментов и продовольственных товаров.
Посол Судана представил свою позицию относительно ситуации в восточноафриканской республике, координации усилий между двумя странами и роли ПНЕ в оказании гуманитарной поддержки граждан во всех областях.
Ранее глава Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дбейба обсудил с послом Парижа в Триполи Мустафой Махараджем происходящие боестолкновения в Хартуме.