Архитектура безопасности: как ШОС помогает построить многополярный мир

В то же время Ли Шанфу отказывается от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, которую Вашингтон пытается организовать в Сингапуре. Причиной стали санкции Вашингтона, которые наложили на китайского министра за приобретение КНР российских истребителей Су-35 и систем ПВО С-400. В то же время США не видят оснований для отказа от диалога и отзывать наложенные санкции не планируют.