Многополярность построения мировой геополитики подразумевает наличие мощных вооруженных сил у ее «полюсов». Именно они и позволяют каждому из субъектов международных отношений отстаивать свою независимость.
В настоящее время мы наблюдаем процесс формирования новой мировой архитектуры, который включает в себя создание международных альянсов, союзов и даже негласных дружественных объединений стран с общим пониманием будущего.
Агрессивная политика Вашингтона и ее влияние на другие государства
Часть государств, которые ранее занимали главенствующие позиции на мировой арене, продолжают объединяться вокруг США, традиционно считая их финансовым и военным лидером. Сам Вашингтон активно навязывает свою волю колеблющимся странам, пугая их санкциями и предоставляя всевозможные преференции.
В результате подобных манипуляций можно наблюдать такие преобразования, как, например, заявление Японии о перспективе присоединения к НАТО. Это отражено в виде открытия в Токио представительства Североатлантического альянса. Также возможность объединить страны, которые находятся в разных частях света остается под вопросом.
Или AUKUS — военный блок, направленный на противодействие растущему влиянию Китая и отчасти России как возможному союзнику Пекина в осуществлении контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом. Если место США и Австралии в этом военном объединении еще как-то объяснимо, то роль Великобритании неочевидна.
Для демонстрации своего военно-морского присутствия Лондон направляет эскадру в китайские моря (Южно-Китайское и Восточно-Китайское). Стоит отметить, что шествие туда военно-морского флота из самого королевства совершенно недешевое занятие при весьма сомнительном результате.
Как США богатеет за счет войны в других странах
Вовлечение в НАТО новых государств-участников также можно смело относить к процессу укрепления США. Экономические и военные потрясения в Европе играют на руку Соединенным Штатам — для них это источник обогащения.
Достаточно вспомнить, как американцы наживались на Первой и Второй мировых войнах, являясь главными бенефициарами общемировых военных катастроф. События на Украине прямо и опосредованно бьют по экономикам европейских государств, делая их все более и более зависимыми от Вашингтона. Это позволяет Соединенным Штатам и дальше богатеть на военных заказах.
Участники ШОС способны противостоять агрессивной политике США
Однако есть и противовес, который выстраивается на основе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участники которой не приветствуют сохранение в мире однополярной модели, подразумевающей угнетение всех несогласных.
Одну из лидирующих ролей в ШОС играет Китай. В последние годы страна показала колоссальный рост экономики, что позволило Пекину создать современную армию, которая способна противостоять всем существующим вызовам и угрозам, и в первую очередь со стороны США.
Министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече военных министров стран-участниц ШОС заявил, что Китай готов сотрудничать со всеми другими членами организации по вопросам построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности. Он отметил, что встреча военных министров стран-участниц международного объединения в Нью-Дели стала основой для укрепления стратегического сотрудничества в этом направлении.
Что интересно, китайский глава военного ведомства провел длительные встречи с министрами обороны России, Индии, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана. Они обсудили международные и региональные ситуации, двусторонние и военные связи, а также прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В то же время Ли Шанфу отказывается от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, которую Вашингтон пытается организовать в Сингапуре. Причиной стали санкции Вашингтона, которые наложили на китайского министра за приобретение КНР российских истребителей Су-35 и систем ПВО С-400. В то же время США не видят оснований для отказа от диалога и отзывать наложенные санкции не планируют.
Время союзов
Сейчас страны стремятся создать различные объединения, в том числе военные. Союз происходит даже между, казалось бы, конфликтующими государствами, такими как Китай и Индия. Подобные метаморфозы вызывают обеспокоенность в Вашингтоне, но противодействовать они не станут, ведь на кону благополучие Соединенных Штатов и их главенствующая позиция на мировой арене.
В данный момент можно наблюдать, как монополистическая роль США в международной политике постепенно исчезает и на ее место приходит многополярность, где основой взаимоотношений становится паритет. Этот путь обещает быть непростым, но такая модель мира более всего отвечает требованиям справедливости, возвращение которой и есть цель действий России, Китая и других участников Шанхайской организации сотрудничества.