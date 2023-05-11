Японская компания Suzuki решила остаться на российском рынке

Японская компания Suzuki решила не уходить с российского рынка. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе представительства производителя в РФ.
По словам операционного директора ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирины Зеленцовой, компания хочет сохранить бренд на рынках России, Белоруссии и Казахстана. Но для этого должны быть соблюдены несколько факторов: «адаптация» и «построение базиса развития».
В прошлом и нынешнем годах Suzuki не поставляла новые транспортные средства, при этом комплектующие завозились в РФ, а потребители получали гарантийное обслуживание. В это же время официальные автосалоны начали продавать машины разных марок и реализовывать поддержанные авто.
Зеленцова сообщила, что в 2023 году компания сделает упор на работу с клиентами, удовлетворении их запросов и качественной работе станций технического обслуживания. О возобновлении поставок уже в этом году не уточнялось.
Ранее отечественные бренды одежды начали активно занимать рынок России после ухода из страны западных компаний.